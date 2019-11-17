На охрану правительственных ведомств Тюмени потратят 54,012 млн рублей

ФГУП «Охрана» Росгвардии Тюменской области выиграла тендер стоимостью 54,012 млн рублей. Об этом сообщает издание NG72.ru, ссылаясь на официальный сайт госзакупок.
К выполнению контракта предприятие приступит в 2020 году. Будет вестись круглосуточная охрана здания Правительства Тюменской области, а также инспекций, департаментов и управления.
Экипировка охранников должна состоять из бронежилета, шлема, одной пары наручников, резиновой палки и баллончика со слезоточивым газом. У сотрудников должно быть разрешение на пользование боевым оружием. В обязанности охранников будет входить регулирование пропускного режима, обход зданий и близ лежащих улиц.