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На охрану правительственных ведомств Тюмени потратят 54,012 млн рублей

17 ноября 2019, 04:54
Фото: Наш город / 1Mi
На охрану правительственных ведомств Тюмени потратят 54,012 млн рублей
В 2020 году ФГУП «Охрана» Росгвардии Тюменской области будет охранять правительственные ведомства Тюмени.

ФГУП «Охрана» Росгвардии Тюменской области выиграла тендер стоимостью 54,012 млн рублей. Об этом сообщает издание NG72.ru, ссылаясь на официальный сайт госзакупок.

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К выполнению контракта предприятие приступит в 2020 году. Будет вестись круглосуточная охрана здания Правительства Тюменской области, а также инспекций, департаментов и управления.

Экипировка охранников должна состоять из бронежилета, шлема, одной пары наручников, резиновой палки и баллончика со слезоточивым газом. У сотрудников должно быть разрешение на пользование боевым оружием. В обязанности охранников будет входить регулирование пропускного режима, обход зданий и близ лежащих улиц.

#Новости#Правительство Тюменской области#Тюменская область#Госзакупки#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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