Мошенники похитили у 77-летнего югорчанина 8 млн рублей

Около года назад пожилой мужчина приобрел в интернете медицинский аппарат за 50 тыс. рублей. Но затем понял, что лечебного эффекта от использования аппарата нет. Около месяца назад потерпевшему позвонил мужчина. Представившись следователем следственного управления по Москве, мошенник поинтересовался, покупал ли потерпевший аппараты или БАДы для улучшения здоровья. Затем неизвестный сказал, что полиция арестовала счета этих компаний и в ходе расследования выяснилось, что от медицинских аппаратов нет никакой пользы, из-за чего всем потерпевшим выплатят компенсацию, в их числе был и 77-летний югорчанин. Ему полагалось 325 тыс. рублей. Потом пожилому человеку стали звонить, и под разными предлогами о повышении суммы выплаты просили перевести процент за компенсацию. К тому моменту сумма компенсации выросла до 5 млн рублей. Мошенники говорили, что все платежи являются возвратными. Потерпевший в течение месяца перевёл мошенникам около 8 млн рублей.