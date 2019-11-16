В Винзилях сдан в эксплуатацию долгострой 2015 года

14 ноября, благодаря слаженным действиям Прокуратуры и Правительства Тюменской области, в посёлке Винзили был введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом.
К строительству этого жилого дома компания ООО «УКС» приступила в 2015 году.
Сдать дом в эксплуатацию планировалось в последнем квартале 2016 года, но застройщик не мог окончить строительство объекта.
После предпринятых мер по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья, а также контроля за ходом строительства, долгострой удалось завершить.