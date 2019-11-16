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В Винзилях сдан в эксплуатацию долгострой 2015 года

16 ноября 2019, 08:11
Фото: Прокуратура Тюменского района
В Винзилях сдан в эксплуатацию долгострой 2015 года
14 ноября в посёлке Винзили был введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом.
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Тюмень

14 ноября, благодаря слаженным действиям Прокуратуры и Правительства Тюменской области, в посёлке Винзили был введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом.

К строительству этого жилого дома компания ООО «УКС» приступила в 2015 году.

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Сдать дом в эксплуатацию планировалось в последнем квартале 2016 года, но застройщик не мог окончить строительство объекта.

После предпринятых мер по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья, а также контроля за ходом строительства, долгострой удалось завершить.

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