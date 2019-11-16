В Тюмени жильцы двух домов по улице Республики остались без водоснабжения

Около дома № 241 на улице Республики горячая вода затопила детскую площадку. Жильцы дома сообщают, что вода льется второй день, а службы приехали только сегодня.
Как сообщает издание megatyumen.ru, в пресс-службе городской администрации пояснили, что на Республики, 241 отключили теплотрассу, сегодня ведутся работы по устранению повреждения.
А в доме №243 по улице Республики из-за потопа в двух квартирах, в восьми квартирах отключили воду. В управляющей компании ответили, что в нескольких домах произошло отключение. Проблему устранят сегодня до 12 часов ночи.