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В Тюмени жильцы двух домов по улице Республики остались без водоснабжения

16 ноября 2019, 12:34
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени жильцы двух домов по улице Республики остались без водоснабжения
Около дома № 241 на улице Республики горячая вода затопила детскую площадку. А в доме №243 по улице Республики из-за потопа в двух квартирах, в восьми квартирах четвёртые сутки отключили воду.
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Тюмень

Около дома № 241 на улице Республики горячая вода затопила детскую площадку. Жильцы дома сообщают, что вода льется второй день, а службы приехали только сегодня.

Как сообщает издание megatyumen.ru, в пресс-службе городской администрации пояснили, что на Республики, 241 отключили теплотрассу, сегодня ведутся работы по устранению повреждения.

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А в доме №243 по улице Республики из-за потопа в двух квартирах, в восьми квартирах отключили воду. В управляющей компании ответили, что в нескольких домах произошло отключение. Проблему устранят сегодня до 12 часов ночи.

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