В реках Тюменской области увеличат количество рыб ценных пород

В районе села Ярково в реку Тобол выпустили более 456 тыс. молодых особей стерляди иртышской популяции весом больше 10 граммов. Это больше, чем в 2018 году. Стерлядь выращивают в осетровом рыбоводном комплексе Сладковского рыбхоза.