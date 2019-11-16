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В реках Тюменской области увеличат количество рыб ценных пород

16 ноября 2019, 10:41
Фото: Наш город / 1Mi
В реках Тюменской области увеличат количество рыб ценных пород
В 2019 году в Тюменской области увеличился объём выращивания и выпуска молоди ценных рыб.
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ХМАО

На сайте Правительства Тюменской области сообщают, что в 2019 году в регионе увеличился объём выращивания и выпуска молоди ценных рыб в Обь-Иртышский рыбохозяйственный бассейн.

В районе села Ярково в реку Тобол выпустили более 456 тыс. молодых особей стерляди иртышской популяции весом больше 10 граммов. Это больше, чем в 2018 году. Стерлядь выращивают в осетровом рыбоводном комплексе Сладковского рыбхоза.

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Сейчас согласно полученным рыбхозом квотам, заготавливают диких производителей чира и муксуна на реках Северная Сосьва и Обь.

В Росрыболовстве утверждена двухлетняя программа по воспроизводству ценных видов сиговых рыб. Для выращивания молоди закладывается на инкубацию икра. В следующем году в компенсационных целях молодь выпустят в реки Обь-Иртышского бассейна на территории ХМАО.

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