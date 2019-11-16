Тюменские бизнесмены предложили ввести реестр недобросовестных заказчиков

«Реестр недобросовестных поставщиков – это как санкция за нарушение в сфере закупок услуг или товаров. Но эта мера предполагает «наказание» только в отношении исполнителя. Будет справедливым подумать о возможности создания и ведения реестра недобросовестных заказчиков и привлекать их к ответственности, если есть реальный факт и юридическое обоснование», - продолжила омбудсмен.