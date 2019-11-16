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Тюменские бизнесмены предложили ввести реестр недобросовестных заказчиков

16 ноября 2019, 05:29
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменские бизнесмены предложили ввести реестр недобросовестных заказчиков
На днях тюменские руководители и специалисты предприятий предложили создать реестр недобросовестных заказчиков.
Сюжет
Тюмень

На днях, в рамках семинара Службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, специалисты и руководители предприятий обсудили возможность создания реестра недобросовестных заказчиков.

Как отметили представители некоторых компаний, часто заказчики злоупотребляют правом на расторжение контракта в одностороннем порядке. Обычно такие заказчики не хотят оплачивать уже предоставленные услуги или товар. Наряду с реестром недобросовестных поставщиков предприниматели предложили организовать реестр недобросовестных заказчиков.

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Как отметила бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, в ближайшее время эту идею проработают совместно с управлением УФАС по Тюменской области.

«Реестр недобросовестных поставщиков – это как санкция за нарушение в сфере закупок услуг или товаров. Но эта мера предполагает «наказание» только в отношении исполнителя. Будет справедливым подумать о возможности создания и ведения реестра недобросовестных заказчиков и привлекать их к ответственности, если есть реальный факт и юридическое обоснование», - продолжила омбудсмен.

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