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Органы власти и банкиры помогут представителям малого и среднего бизнеса Тюмени

16 ноября 2019, 07:08
Фото: Наш город / 1Mi
Органы власти и банкиры помогут представителям малого и среднего бизнеса Тю
В Тюмени состоится деловой форум по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе.
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Тюмень

В Тюмени состоится деловой форум «ВТБ - синергия бизнеса и власти», где тюменские бизнесмены, органы власти и специалисты банковского дела смогут обсудить развитие и поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.

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На форуме состоятся четыре круглых стола на тему поддержки экспортеров Тюменской области, программ финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу, банковского сопровождения подрядчиков ФКР ТО и программ поддержки МСП. Также на форуме пройдёт пленарное заседание под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.

Форум пройдёт в Тюменском Технопарке 19 ноября.

#Новости#Тюменский технопарк#Технопарк#Тюменская область#Бизнес#Тюмень#Рузиля Райтер#Экономика
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