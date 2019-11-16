Органы власти и банкиры помогут представителям малого и среднего бизнеса Тюмени

В Тюмени состоится деловой форум «ВТБ - синергия бизнеса и власти», где тюменские бизнесмены, органы власти и специалисты банковского дела смогут обсудить развитие и поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.
На форуме состоятся четыре круглых стола на тему поддержки экспортеров Тюменской области, программ финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу, банковского сопровождения подрядчиков ФКР ТО и программ поддержки МСП. Также на форуме пройдёт пленарное заседание под председательством заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.
Форум пройдёт в Тюменском Технопарке 19 ноября.