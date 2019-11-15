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Здание «А-меги» в Тюмени попытаются продать за 191 млн рублей

15 ноября 2019, 13:47
Фото: pixabay.com
Торговый дом «А-мега» в скором времени планируют пустить с молотка. Здание на Федюнинского, 43 оценивают в 191 млн рублей.
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Тюмень

Известно, что Сбербанк начал процедуру банкротства ООО «Амега» ещё в 2018 году. По данным 72.ру, общая площадь здания насчитывает 5,7 тыс. квадратных метров. Стоит отметить, что в Тюмени пытаются продать несколько крупных офисов Сбербанка, но здания пока не интересуют возможных инвесторов. Финансовая организация предлагает новым собственникам заключить договор обратной аренды, по которому его офисы останутся на прежнем месте.

Одной из крупных сделок за последние 6 месяцев стала продажа офиса Сибнефтебанка за 75 млн рублей.

#Новости#Офисы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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