Здание «А-меги» в Тюмени попытаются продать за 191 млн рублей

Известно, что Сбербанк начал процедуру банкротства ООО «Амега» ещё в 2018 году. По данным 72.ру, общая площадь здания насчитывает 5,7 тыс. квадратных метров. Стоит отметить, что в Тюмени пытаются продать несколько крупных офисов Сбербанка, но здания пока не интересуют возможных инвесторов. Финансовая организация предлагает новым собственникам заключить договор обратной аренды, по которому его офисы останутся на прежнем месте.