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Posted 14 ноября 2019, 06:13

Published 14 ноября 2019, 06:13

Modified 20 октября 2022, 03:22

Updated 20 октября 2022, 03:22

«Выбор» архитекторов: как сделать наш город краше

14 ноября 2019, 06:13
«Как сделать город краше» - под этим девизом 12 ноября прошел архитектурный вечер, организованный компанией «Выбор» и Торговым домом «Поревит».

Проектировщики и архитекторы Тюмени познакомились с новыми решениями для благоустройства общественных территорий, жилых комплексов и коммерческих объектов с помощью тротуарной плитки нового поколения.

Тюмень активно благоустраивается и становится красивее, застройщики современных жилых комплексов стремятся сделать их уникальными и непохожими на других, отсюда простор ярких архитектурных решений домов. Но оформление пешеходных и проезжих зон в большинстве своем по-прежнему остается скучным и безликим. Повсеместно применяемая традиционная брусчатка серого или красного цвета в форме «кирпичик» ограничивает этот архитектурный простор.

Изменить это поможет тротуарная плитка «Выбор», позволяющая реализовать проекты благоустройства в практически любой форме и цветовой гамме от средневековой брусчатки до модерновых течений. Для этого специалисты «Выбор» и собрали архитекторов нашего города.

На мероприятии гости познакомились с примерами оформления тротуарной плиткой «Выбор» коммерческих и муниципальных объектов по всей стране. Особое внимание уделили Олимпийскому парку в Сочи, Аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону и другим интересным объектам, которые стали еще красивее после мощения плиткой «Выбор». Каждый объект уникален по-своему, ведь при проектировании были учтены назначение брусчатки, особенности ландшафта и, конечно, предпочтения заказчиков.

Благодаря широкому ассортименту продукции (12 видов форм плит, 7 видов фактур, 38 цветов) архитекторы могут легко реализовать самые смелые замыслы.

Кстати, завод по производству тротуарной плитки – совместный проект Холдинга «Партнер» и Группы компаний «Выбор» - вскоре откроется на базе Завода «Поревит». Это еще один повод, чтобы наш любимый город становился все красивее и лучше с каждым годом.

#Ирина Швецова#Город#Тюмень#Новости
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