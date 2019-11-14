«Выбор» архитекторов: как сделать наш город краше

Posted 14 ноября 2019, 06:13
Published 14 ноября 2019, 06:13
Modified 20 октября 2022, 03:22
Updated 20 октября 2022, 03:22
Проектировщики и архитекторы Тюмени познакомились с новыми решениями для благоустройства общественных территорий, жилых комплексов и коммерческих объектов с помощью тротуарной плитки нового поколения.
Тюмень активно благоустраивается и становится красивее, застройщики современных жилых комплексов стремятся сделать их уникальными и непохожими на других, отсюда простор ярких архитектурных решений домов. Но оформление пешеходных и проезжих зон в большинстве своем по-прежнему остается скучным и безликим. Повсеместно применяемая традиционная брусчатка серого или красного цвета в форме «кирпичик» ограничивает этот архитектурный простор.
Изменить это поможет тротуарная плитка «Выбор», позволяющая реализовать проекты благоустройства в практически любой форме и цветовой гамме от средневековой брусчатки до модерновых течений. Для этого специалисты «Выбор» и собрали архитекторов нашего города.
На мероприятии гости познакомились с примерами оформления тротуарной плиткой «Выбор» коммерческих и муниципальных объектов по всей стране. Особое внимание уделили Олимпийскому парку в Сочи, Аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону и другим интересным объектам, которые стали еще красивее после мощения плиткой «Выбор». Каждый объект уникален по-своему, ведь при проектировании были учтены назначение брусчатки, особенности ландшафта и, конечно, предпочтения заказчиков.
Благодаря широкому ассортименту продукции (12 видов форм плит, 7 видов фактур, 38 цветов) архитекторы могут легко реализовать самые смелые замыслы.
Кстати, завод по производству тротуарной плитки – совместный проект Холдинга «Партнер» и Группы компаний «Выбор» - вскоре откроется на базе Завода «Поревит». Это еще один повод, чтобы наш любимый город становился все красивее и лучше с каждым годом.