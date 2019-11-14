«Выбор» архитекторов: как сделать наш город краше

На мероприятии гости познакомились с примерами оформления тротуарной плиткой «Выбор» коммерческих и муниципальных объектов по всей стране. Особое внимание уделили Олимпийскому парку в Сочи, Аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону и другим интересным объектам, которые стали еще красивее после мощения плиткой «Выбор». Каждый объект уникален по-своему, ведь при проектировании были учтены назначение брусчатки, особенности ландшафта и, конечно, предпочтения заказчиков.