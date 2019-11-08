Итоги социально-экономического развития Тюменской области за 9 месяцев 2019 года

По итогам 9 месяцев 2019 года в Тюменской области отмечается рост промышленного производства (103,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах). Растет производство продукции сельского хозяйства (107,5% к январю – сентябрю 2018 года в сопоставимой оценке). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор – 77,7% от общего объема инвестиций организаций (по данным за январь – июнь 2019 года, без субъектов малого предпринимательства). Увеличивается объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (108,2% к 9 месяцам 2018 года в сопоставимых ценах).
Растет численность населения области. За январь – август 2019 года прирост численности населения составил 11,6 тысяч человек. По абсолютным величинам естественного и миграционного приростов область по-прежнему входит в десятку регионов-лидеров.
Рост реальной начисленной заработной платы (за январь – август 2019 года — 102,7% к аналогичному периоду 2018 года) оказывает положительное влияние на потребительский сектор — растет оборот розничной торговли (за январь – сентябрь 2019 года — 102,6% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах).
Более подробно ознакомиться с итогами социально-экономического развития области за 9 месяцев 2019 года можно здесь.