Итоги социально-экономического развития Тюменской области за 9 месяцев 2019 года

По итогам 9 месяцев 2019 года в Тюменской области отмечается рост промышленного производства (103,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах). Растет производство продукции сельского хозяйства (107,5% к январю – сентябрю 2018 года в сопоставимой оценке). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор – 77,7% от общего объема инвестиций организаций (по данным за январь – июнь 2019 года, без субъектов малого предпринимательства). Увеличивается объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (108,2% к 9 месяцам 2018 года в сопоставимых ценах).