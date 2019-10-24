В Тобольске обстреляли два городских автобуса

В Тобольске рано утром был обстрелян городской автобус. По информации отдела дознания Тобольской полиции, вчера было обстреляно 6 городских автобусов, сегодня – 2, сообщается на сайте газеты «Тобольская правда».
Издательство передает слова очевидцев о том, что пассажиры сели на «единичку» на конечной остановке (гаражный кооператив «Доминго»). Салон был полупустой, все сидячие места были заняты. Только одна женщина стояла у окна в центре автобуса. После того, как общественный транспорт проехал одну остановку, недалеко от пешеходного перехода раздался громкий хлопок, от которого все вздрогнули. Следом за ним прозвучал второй.
Стреляли прицельно из пневматики именно туда, где стояла женщина. Она бросилась к выходу, в автобусе началась паника. К счастью, стрелку не удалось пробить стекло, оно пошло паутинкой. Очевидцы предполагают, что стреляли из дома № 7 "а", расположенного в 7 "а" микрорайоне. Кондуктор потребовал от водителя остановиться и вызвать полицию, а пассажиры закричали, чтобы открыли двери. Всех выпустили. Все правила были нарушены, но экстремальной ситуации по-другому невозможно.
Практически сразу на место происшествия прибыла оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, что аналогичные случаи недавно произошли в Тюмени. Как выяснили полицейские, «стрелком» оказался подросток, кидавший камни в окно автобуса.