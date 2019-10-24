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В Тобольске обстреляли два городских автобуса

24 октября 2019, 07:48
Фото: Наш город / 1Mi
Сегодня утром в Тобольске из пневматики был обстрелян городской автобус.

В Тобольске рано утром был обстрелян городской автобус. По информации отдела дознания Тобольской полиции, вчера было обстреляно 6 городских автобусов, сегодня – 2, сообщается на сайте газеты «Тобольская правда».

Издательство передает слова очевидцев о том, что пассажиры сели на «единичку» на конечной остановке (гаражный кооператив «Доминго»). Салон был полупустой, все сидячие места были заняты. Только одна женщина стояла у окна в центре автобуса. После того, как общественный транспорт проехал одну остановку, недалеко от пешеходного перехода раздался громкий хлопок, от которого все вздрогнули. Следом за ним прозвучал второй.

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Стреляли прицельно из пневматики именно туда, где стояла женщина. Она бросилась к выходу, в автобусе началась паника. К счастью, стрелку не удалось пробить стекло, оно пошло паутинкой. Очевидцы предполагают, что стреляли из дома № 7 "а", расположенного в 7 "а" микрорайоне. Кондуктор потребовал от водителя остановиться и вызвать полицию, а пассажиры закричали, чтобы открыли двери. Всех выпустили. Все правила были нарушены, но экстремальной ситуации по-другому невозможно.

Практически сразу на место происшествия прибыла оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что аналогичные случаи недавно произошли в Тюмени. Как выяснили полицейские, «стрелком» оказался подросток, кидавший камни в окно автобуса.

#Новости#Общественный транспорт#Общество#Происшествия#Тобольск#Виктория Ахремчук
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