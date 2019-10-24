В Тобольске обстреляли два городских автобуса

Стреляли прицельно из пневматики именно туда, где стояла женщина. Она бросилась к выходу, в автобусе началась паника. К счастью, стрелку не удалось пробить стекло, оно пошло паутинкой. Очевидцы предполагают, что стреляли из дома № 7 "а", расположенного в 7 "а" микрорайоне. Кондуктор потребовал от водителя остановиться и вызвать полицию, а пассажиры закричали, чтобы открыли двери. Всех выпустили. Все правила были нарушены, но экстремальной ситуации по-другому невозможно.