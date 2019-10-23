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Владельцы дорогих авто пополнят бюджет региона на миллионы рублей

23 октября 2019, 05:53
Фото: pixabay.com
Федеральная налоговая служба планирует пополнить бюджет Тюменской области за счет владельцев дорогостоящих иномарок на 17,7 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

К автомобилям средней стоимостью от 3 млн рублей применяется повышающий коэффициентов при исчислении транспортного налога, он рассчитывается с учетом мощности транспортного средства, года выпуска и цены машины.

В этом году транспортный налог за 2018 год с применением повышающего коэффициента заплатят почти тысяча владельцев дорогих автомобилей. Речь идет о сотнях тысяч рублей с каждого владельца.

Так, например, за автомобиль мощностью 571 лошадиная сила и стоимостью от 5 до 10 млн рублей с учетом повышающего коэффициента, значение которого составит «2», придется отдать государству более 114 тыс. рублей.

Для владельцев недорогих автомобилей (до 3 млн рублей) применяются другие коэффициенты, они за год пользования своей машиной заплатят значительно меньше за транспортный налог.

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#Новости#Тюменская область#Транспортный налог#Автомобили#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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