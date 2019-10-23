Владельцы дорогих авто пополнят бюджет региона на миллионы рублей

К автомобилям средней стоимостью от 3 млн рублей применяется повышающий коэффициентов при исчислении транспортного налога, он рассчитывается с учетом мощности транспортного средства, года выпуска и цены машины.
В этом году транспортный налог за 2018 год с применением повышающего коэффициента заплатят почти тысяча владельцев дорогих автомобилей. Речь идет о сотнях тысяч рублей с каждого владельца.
Так, например, за автомобиль мощностью 571 лошадиная сила и стоимостью от 5 до 10 млн рублей с учетом повышающего коэффициента, значение которого составит «2», придется отдать государству более 114 тыс. рублей.
Для владельцев недорогих автомобилей (до 3 млн рублей) применяются другие коэффициенты, они за год пользования своей машиной заплатят значительно меньше за транспортный налог.