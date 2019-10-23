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В Тюменской области из-за двух пьяных водителей за сутки пострадали пять человек

23 октября 2019, 10:49
Фото: ГИБДД Тюменской области
В регионе за сутки произошло два ДТП с пьяными водителями. Несколько человек пострадали.
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Тюмень

На трассе Тюмень — Омск недалеко от Голышманово Honda Civic врезался в Geely CK. ГИБДД отмечают, что в японском автомобиле находился водитель без прав. Более того, мужчина был в состоянии опьянения. В 2016, 2018 и 2019 сотрудники Госавтоинспекции останавливали злоумышленника за аналогичные нарушения. В результате аварии пострадали три человека.

Вечером, 22 октября, на улице Московский тракт, 161 Daewoo Nexia вылетела на ограждения. По данным ГИБДД, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель превысил максимальную скорость движения в городе. Пострадали два человека.

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Автоинспекторы отмечают, что за последние несколько месяцев в Тюменской области стали чаще ловить нетрезвых водителей.

#Новости#ДТП#Пьяная езда#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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