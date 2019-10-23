В Тюменской области из-за двух пьяных водителей за сутки пострадали пять человек

На трассе Тюмень — Омск недалеко от Голышманово Honda Civic врезался в Geely CK. ГИБДД отмечают, что в японском автомобиле находился водитель без прав. Более того, мужчина был в состоянии опьянения. В 2016, 2018 и 2019 сотрудники Госавтоинспекции останавливали злоумышленника за аналогичные нарушения. В результате аварии пострадали три человека.
Вечером, 22 октября, на улице Московский тракт, 161 Daewoo Nexia вылетела на ограждения. По данным ГИБДД, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель превысил максимальную скорость движения в городе. Пострадали два человека.
Автоинспекторы отмечают, что за последние несколько месяцев в Тюменской области стали чаще ловить нетрезвых водителей.