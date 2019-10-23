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Житель Тюменской области получил реальный срок за пьяную езду

23 октября 2019, 04:08
Фото: 1Mi
Тюменский районный суд вынес приговор 28-летнему жителю села Перевалово, который сел пьяным за руль мотоцикла.
Сюжет
Тюмень

В конце июля его остановили сотрудники ГИБДД, во время общения с мужчиной у них возникло подозрение, что водитель пьян, что и подтвердило освидетельствование. По словам мотоциклиста, он выпивал с друзьями у себя дома. В какой-то момент он решил искупаться в реке, пешком идти он не хотел и поэтому сел за руль мотоцикла одного из своих товарищей.

Ранее он уже привлекался за нетрезвую езду. В конце 2016 года его остановили пьяным за рулем и приговорили к наказанию в виде 180 часов обязательных работ.

С учетом того, что это уже не первый подобный случай, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ».

Суд, рассмотрев материалы дела по существу, приговорил его к восьми месяцам колонии общего режима.

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