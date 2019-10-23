Житель Тюменской области получил реальный срок за пьяную езду

В конце июля его остановили сотрудники ГИБДД, во время общения с мужчиной у них возникло подозрение, что водитель пьян, что и подтвердило освидетельствование. По словам мотоциклиста, он выпивал с друзьями у себя дома. В какой-то момент он решил искупаться в реке, пешком идти он не хотел и поэтому сел за руль мотоцикла одного из своих товарищей.