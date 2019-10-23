В центре Тюмени BMW вылетела на тротуар. Пострадал ребенок

Отмечается, что ДТП произошло в 16:30 на пересечении Республики и Первомайской. По данным ГИБДД, при повороте налево BMW не пропустил Volkswagen.
В аварии пострадал 10-летний ребенок. Оба водителя получили небольшие травмы, но от госпитализации отказались.
В настоящий момент все обстоятельства ДТП выясняются. Местные жители отмечают, что автомобили стали ездить быстрее в центре города.
В Тюмени на улице Московский тракт водитель иномарки влетел в металлические ограждения. Инцидент произошел 22 октября. По данным ГИБДД, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель транспортного средства превысил скорость и не справился с управлением. В аварии пострадали пассажир и водитель машины.