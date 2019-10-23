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В центре Тюмени BMW вылетела на тротуар. Пострадал ребенок

23 октября 2019, 13:43
Фото: Авто Тюмень Вконтакте
В центре Тюмени произошло серьезное ДТП с участием BMW и Volkswagen. От сильного удара одна из иномарок оказалась на тротуаре.
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Тюмень

Отмечается, что ДТП произошло в 16:30 на пересечении Республики и Первомайской. По данным ГИБДД, при повороте налево BMW не пропустил Volkswagen.

В аварии пострадал 10-летний ребенок. Оба водителя получили небольшие травмы, но от госпитализации отказались.

В настоящий момент все обстоятельства ДТП выясняются. Местные жители отмечают, что автомобили стали ездить быстрее в центре города.

В Тюмени на улице Московский тракт водитель иномарки влетел в металлические ограждения. Инцидент произошел 22 октября. По данным ГИБДД, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель транспортного средства превысил скорость и не справился с управлением. В аварии пострадали пассажир и водитель машины.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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