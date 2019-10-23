В центре Тюмени BMW вылетела на тротуар. Пострадал ребенок

В Тюмени на улице Московский тракт водитель иномарки влетел в металлические ограждения. Инцидент произошел 22 октября. По данным ГИБДД, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель транспортного средства превысил скорость и не справился с управлением. В аварии пострадали пассажир и водитель машины.