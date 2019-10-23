nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тобольский нефтехимкомбинат обворовывали собственные сотрудники

23 октября 2019, 09:15
Фото: УМВД по Тюменской области
Сотрудники Тобольского нефтехимкомбината обворовывали собственное предприятие.

Тобольский нефтехимический комбинат обворовывали собственные сотрудники. К полицейским обратился представитель организации, который сообщил, что с территории комбината похищено имущество. Неизвестные прихватили четыре пластиковых емкости объемом 1000 литров, кроме этого они вынесли три металлические и три пластиковые бочки. Ущерб оценивается более чем в 10 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, емкости вывозят работники организации на служебном автомобиле. Двое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции. Похищенное имущество сотрудники комбината хранили в частном доме своего знакомого. Свою вину задержанные признали и рассказали, что похищали емкости для личного пользования. Имущество было изъято.

Неизвестная болезнь убивает животных в Тобольском районе. Есть пострадавшие
Узнать подробнее

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Происшествия#Тобольск-Нефтехим#Кража#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25