Тобольский нефтехимкомбинат обворовывали собственные сотрудники

Тобольский нефтехимический комбинат обворовывали собственные сотрудники. К полицейским обратился представитель организации, который сообщил, что с территории комбината похищено имущество. Неизвестные прихватили четыре пластиковых емкости объемом 1000 литров, кроме этого они вынесли три металлические и три пластиковые бочки. Ущерб оценивается более чем в 10 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, емкости вывозят работники организации на служебном автомобиле. Двое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции. Похищенное имущество сотрудники комбината хранили в частном доме своего знакомого. Свою вину задержанные признали и рассказали, что похищали емкости для личного пользования. Имущество было изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.