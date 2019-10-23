Тобольский нефтехимкомбинат обворовывали собственные сотрудники

Тобольский нефтехимический комбинат обворовывали собственные сотрудники. К полицейским обратился представитель организации, который сообщил, что с территории комбината похищено имущество. Неизвестные прихватили четыре пластиковых емкости объемом 1000 литров, кроме этого они вынесли три металлические и три пластиковые бочки. Ущерб оценивается более чем в 10 тысяч рублей.