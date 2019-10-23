Сырьевой диалог в СПб: могут ли Россия и Великобритания говорить не о политике?

Форум, одним из организаторов которого выступил Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, - это удобная площадка для обсуждения, прежде всего, инвестиционных и технологических вопросов. К сожалению, бизнес-взаимодействие России и Великобритании сейчас находится на довольно низком уровне, о чем сказал в своем выступлении руководитель департамента международной торговли посольства Великобритании Тревор Льюис. По его словам, британские СМИ чаще всего рисуют Россию в образе врага, что, естественно, отпугивает бизнесменов. И несмотря на то, что в РФ масса очень достойных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроения и т. д., британские инвестиции уходят в Азию, Африку и Латинскую Америку. «Сырьевой диалог – прекрасная возможность для бизнесменов наших государств получить достоверную информацию друг о друге», – считает дипломат.
Такого же мнения придерживается и ректор Горного университета, на базе которого проходит конференция, Владимир Литвиненко. В своей приветственной речи он отметил, что необходимо больше таких контактов. «Только глядя друг другу в глаза, мы можем повысить доверие и вместе способствовать реализации целей устойчивого развития. Сегодня этому мешает множество искусственных препятствий, через которые мы обязаны перешагнуть. Наш сырьевой диалог – одна из площадок, которые позволяют это сделать», – заявил Литвиненко.
Впрочем, политическим вопросам на форуме уделялось не очень много времени. Скорее они рассматривались в контексте инвестирования и технологического сотрудничества. Приехавшие на форум дипломаты, политики, бизнесмены и ученые обсуждали энергетическое сотрудничество двух стран, использование современных технологий для снижения вреда экологии и подготовку высококвалифицированных кадров для современных добывающих и перерабатывающих предприятий, сообщает forpost-sz.ru.