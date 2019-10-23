Сырьевой диалог в СПб: могут ли Россия и Великобритания говорить не о политике?

Форум, одним из организаторов которого выступил Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, - это удобная площадка для обсуждения, прежде всего, инвестиционных и технологических вопросов. К сожалению, бизнес-взаимодействие России и Великобритании сейчас находится на довольно низком уровне, о чем сказал в своем выступлении руководитель департамента международной торговли посольства Великобритании Тревор Льюис. По его словам, британские СМИ чаще всего рисуют Россию в образе врага, что, естественно, отпугивает бизнесменов. И несмотря на то, что в РФ масса очень достойных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроения и т. д., британские инвестиции уходят в Азию, Африку и Латинскую Америку. «Сырьевой диалог – прекрасная возможность для бизнесменов наших государств получить достоверную информацию друг о друге», – считает дипломат.