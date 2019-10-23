Сбежала от мамы: Полицейские нашли 14-летнюю тюменку в зале ожидания автовокзала

Инцидент произошел вечером, 22 октября. Сотрудники МВД города поинтересовались самочувствием молодой девушки, которая сидела одна. Выяснилось, что ей 14 лет, она учится в тюменской школе. Она хотела уехать к родственнику в Курган из-за плохих отношений с матерью.
Полицейские отвезли девочку домой и передали информацию о семейном конфликте в ОП №4. В отношении её родителей будет проведена проверка.
Пять дней назад тюменские полицейские обнаружили 15-летнюю девушку из Ижевска. Она ехала в вагоне поезда дальнего следования. Известно, что девушка сбежала из дома к подруге из Барнаула. Отец пытался уговорить дочь вернуться назад, но попытки были безрезультатны. Беглянку вернули обратно домой.