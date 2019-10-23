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Сбежала от мамы: Полицейские нашли 14-летнюю тюменку в зале ожидания автовокзала

23 октября 2019, 12:37
Фото: pixabay.com
Транспортные полицейские обнаружили несовершеннолетнюю девушку. Она сидела в зале ожидания тюменского автовокзала без родителей.
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Тюмень

Инцидент произошел вечером, 22 октября. Сотрудники МВД города поинтересовались самочувствием молодой девушки, которая сидела одна. Выяснилось, что ей 14 лет, она учится в тюменской школе. Она хотела уехать к родственнику в Курган из-за плохих отношений с матерью.

Полицейские отвезли девочку домой и передали информацию о семейном конфликте в ОП №4. В отношении её родителей будет проведена проверка.

Пять дней назад тюменские полицейские обнаружили 15-летнюю девушку из Ижевска. Она ехала в вагоне поезда дальнего следования. Известно, что девушка сбежала из дома к подруге из Барнаула. Отец пытался уговорить дочь вернуться назад, но попытки были безрезультатны. Беглянку вернули обратно домой.

#Новости#Автовокзал#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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