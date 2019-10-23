Сбежала от мамы: Полицейские нашли 14-летнюю тюменку в зале ожидания автовокзала

Пять дней назад тюменские полицейские обнаружили 15-летнюю девушку из Ижевска. Она ехала в вагоне поезда дальнего следования. Известно, что девушка сбежала из дома к подруге из Барнаула. Отец пытался уговорить дочь вернуться назад, но попытки были безрезультатны. Беглянку вернули обратно домой.