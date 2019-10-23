Региональные власти продадут гектар земли на окраине Тюмени за 61 млн рублей

По данным департамент имущественных отношений, объекты расположены по улице Одесская, 3а. Здесь располагается трёхэтажное здание площадью 1,5 тыс. квадратных метров, гараж, склад и недострой на 1,3 тыс. квадратов. Рядом располагается штрафтоянка, автотехпомощь и стадион «Патриот». Комплекс расположен в 2,5 километрах от центра города.
Все заявки на аукцион будут рассмотрены 18 ноября.
В середине октября стало известно, что для департамента образования Тюмени ищут новое здание на 1700 квадратов. Им предстоит переехать из ветхого здания улице Республики, 17. В качестве нового офиса городские власти интересуются помещениями в радиусе 1 километра от центра города. Переезд чиновников департамента произойдёт весной 2020 года.