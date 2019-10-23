Региональные власти продадут гектар земли на окраине Тюмени за 61 млн рублей

В середине октября стало известно, что для департамента образования Тюмени ищут новое здание на 1700 квадратов. Им предстоит переехать из ветхого здания улице Республики, 17. В качестве нового офиса городские власти интересуются помещениями в радиусе 1 километра от центра города. Переезд чиновников департамента произойдёт весной 2020 года.