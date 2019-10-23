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Региональные власти продадут гектар земли на окраине Тюмени за 61 млн рублей

23 октября 2019, 02:00
Фото: Типичная Тюмень
Региональные власти хотят продать 1,3 гектара земли с нежилыми строениями за 61 млн рублей.
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Тюмень

По данным департамент имущественных отношений, объекты расположены по улице Одесская, 3а. Здесь располагается трёхэтажное здание площадью 1,5 тыс. квадратных метров, гараж, склад и недострой на 1,3 тыс. квадратов. Рядом располагается штрафтоянка, автотехпомощь и стадион «Патриот». Комплекс расположен в 2,5 километрах от центра города.

Все заявки на аукцион будут рассмотрены 18 ноября.

В середине октября стало известно, что для департамента образования Тюмени ищут новое здание на 1700 квадратов. Им предстоит переехать из ветхого здания улице Республики, 17. В качестве нового офиса городские власти интересуются помещениями в радиусе 1 километра от центра города. Переезд чиновников департамента произойдёт весной 2020 года.

#Новости#Торги#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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