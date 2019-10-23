По подозрению в убийстве 16 - летней девушки задержан ранее судимый тюменец

По подозрению в совершении преступления 19 октября задержан 38-летний житель города Тюмени, ранее судимый за совершения особо тяжкого и тяжких преступлений. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину мужчина признал.