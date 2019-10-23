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По подозрению в убийстве 16 - летней девушки задержан ранее судимый тюменец

23 октября 2019, 09:35
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени задержан 38-летний житель города, которого подозревают в убийстве 16 - летней девушки.

Оперативники задержали 38-летнего жителя Тюмени, который подозревается в убийстве 16 - летней девушки.

Напомним, в одной из квартир дома, расположенного по улице Ткацкий проезд, днем 8 сентября 2019 года было обнаружено тело несовершеннолетней с признаками удушения.

Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве 16-летней тюменки
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По подозрению в совершении преступления 19 октября задержан 38-летний житель города Тюмени, ранее судимый за совершения особо тяжкого и тяжких преступлений. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину мужчина признал.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

#Новости#Криминал#Общество#Убийство#Происшествия#Виктория Ахремчук
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