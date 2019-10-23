На Ямале дорожники укладывают новый асфальт прямо на снег

На Ямале дорожники в очередной раз удивили своим решением, взявшись асфальтировать дорогу в конце октября, когда уже выпал снег. Жители Ноябрьска выкладывают фото дорожных работ в соцсети и, не сдерживая эмоций, комментируют происходящие. На снимках видно, как дорожная техника работает около школы искусств. Новый заасфальтированный участок дороги появился прямо на снегу.
В местном паблике «Типичный Ноябрьск» горожане пишут о том, что губернатору и мэру нужно сообщить, как прокладываются дороги. При этом мнения разделились, одни жители Ноябрьска утверждают, что класть асфальт на снег – это вполне допустимо, а вот другие уверяют, что делать этого категорически нельзя. Похоже, что горожане не очень надеются услышать вразумительные объяснения местных чиновников, поэтому предпочитают писать сразу губернатору:
«Смотря какой асфальт они укладывают. Есть специальный асфальт, который можно и в дождь и в зиму укладывать», «Каждый год ложат асфальт, когда идёт снег или дождь, почему же раньше молчали и внимание не обращали», «Несколько лет на это обращаем внимание и каждый раз Администрация включает слепую и глухую обезьяну», «У них срок сдачи объекта - октябрь 2019 года))) Сроки поджимают)))», «Никогда такого не было и вот опять! Я думаю наш новый старый мэр разберётся с этими негодяями!!!», «Этот старый-новый уж точно разберется, пальчиком погрозит и еще много чего пообещает. И ему будут за это петь красивые дифирамбы!!!», «Губернатор !!!!! просил ему подобное в личку скидывать!».
Это не единственный случай, когда осадки нисколько не смущает суровых северных дорожников. Напомним, что недавно в Надыме разметку пешеходного перехода нарисовали также на снегу.