На Ямале дорожники укладывают новый асфальт прямо на снег

«Смотря какой асфальт они укладывают. Есть специальный асфальт, который можно и в дождь и в зиму укладывать», «Каждый год ложат асфальт, когда идёт снег или дождь, почему же раньше молчали и внимание не обращали», «Несколько лет на это обращаем внимание и каждый раз Администрация включает слепую и глухую обезьяну», «У них срок сдачи объекта - октябрь 2019 года))) Сроки поджимают)))», «Никогда такого не было и вот опять! Я думаю наш новый старый мэр разберётся с этими негодяями!!!», «Этот старый-новый уж точно разберется, пальчиком погрозит и еще много чего пообещает. И ему будут за это петь красивые дифирамбы!!!», «Губернатор !!!!! просил ему подобное в личку скидывать!».