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На Ямале дорожники укладывают новый асфальт прямо на снег

23 октября 2019, 10:38
Фото: Группа в ВК "Типичный Ноябрьск"
На Ямале дорожники укладывают новый асфальт прямо на снег
В соцсетях развернулись жаркие дебаты о том, имеет ли такая технология право на существование.

На Ямале дорожники в очередной раз удивили своим решением, взявшись асфальтировать дорогу в конце октября, когда уже выпал снег. Жители Ноябрьска выкладывают фото дорожных работ в соцсети и, не сдерживая эмоций, комментируют происходящие. На снимках видно, как дорожная техника работает около школы искусств. Новый заасфальтированный участок дороги появился прямо на снегу.

В Ноябрьске асфальт укладывают прямо на снег
Фото: Группа в ВК "Типичный Ноябрьск"

В местном паблике «Типичный Ноябрьск» горожане пишут о том, что губернатору и мэру нужно сообщить, как прокладываются дороги. При этом мнения разделились, одни жители Ноябрьска утверждают, что класть асфальт на снег – это вполне допустимо, а вот другие уверяют, что делать этого категорически нельзя. Похоже, что горожане не очень надеются услышать вразумительные объяснения местных чиновников, поэтому предпочитают писать сразу губернатору:

«Смотря какой асфальт они укладывают. Есть специальный асфальт, который можно и в дождь и в зиму укладывать», «Каждый год ложат асфальт, когда идёт снег или дождь, почему же раньше молчали и внимание не обращали», «Несколько лет на это обращаем внимание и каждый раз Администрация включает слепую и глухую обезьяну», «У них срок сдачи объекта - октябрь 2019 года))) Сроки поджимают)))», «Никогда такого не было и вот опять! Я думаю наш новый старый мэр разберётся с этими негодяями!!!», «Этот старый-новый уж точно разберется, пальчиком погрозит и еще много чего пообещает. И ему будут за это петь красивые дифирамбы!!!», «Губернатор !!!!! просил ему подобное в личку скидывать!».

Это не единственный случай, когда осадки нисколько не смущает суровых северных дорожников. Напомним, что недавно в Надыме разметку пешеходного перехода нарисовали также на снегу.

#Новости#Общество#Ремонт#Дороги#Виктория Ахремчук
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