За гибель девушки ответит глава тюменского батутного парка

Инцидент произошел в ТЦ «Сити Молл» 5 января 2019 года в вечернее время. Девушка выполняла сложные прыжки на батуте. После очередного сальто она получила травму шеи, от которой спустя некоторое время скончалась.
Следователи полагают, что к работе в парке развлечений были допущены неподготовленные инструкторы, которые не следили за посетителями. В момент ЧП они не смогли оказать пострадавшей необходимую помощь. Обвиняемый не организовал работу по присмотру за несовершеннолетними посетителями.
В ближайшее время дело будет направлено в суд. Напомним, за время новогодних каникул в больницы Тюмени с различными травмами были доставлены 19 детей.