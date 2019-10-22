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За гибель девушки ответит глава тюменского батутного парка

22 октября 2019, 10:42
Фото: pixabay.com
Следователи СКР предъявили обвинения 30-летнему управляющему парка «Атмосфера». Силовики полагают, что из-за его действий погибла 17-летняя тюменка.
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Тюмень

Инцидент произошел в ТЦ «Сити Молл» 5 января 2019 года в вечернее время. Девушка выполняла сложные прыжки на батуте. После очередного сальто она получила травму шеи, от которой спустя некоторое время скончалась.

Следователи полагают, что к работе в парке развлечений были допущены неподготовленные инструкторы, которые не следили за посетителями. В момент ЧП они не смогли оказать пострадавшей необходимую помощь. Обвиняемый не организовал работу по присмотру за несовершеннолетними посетителями.

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В ближайшее время дело будет направлено в суд. Напомним, за время новогодних каникул в больницы Тюмени с различными травмами были доставлены 19 детей.

#Новости#СКР#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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