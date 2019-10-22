За гибель девушки ответит глава тюменского батутного парка

Следователи полагают, что к работе в парке развлечений были допущены неподготовленные инструкторы, которые не следили за посетителями. В момент ЧП они не смогли оказать пострадавшей необходимую помощь. Обвиняемый не организовал работу по присмотру за несовершеннолетними посетителями.