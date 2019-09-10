nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Заводоуковске оштрафован владелец батута, где был травмирован ребенок

10 сентября 2019, 06:43
Фото: 1Mi
Заводоуковский районный суд поставил точку в деле о травмировании 6-летнего ребенка на батуте. Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.
Сюжет
Дети

Из материалов уголовного дела следует, что индивидуальный предприниматель из города Тольятти в начале июня установил в центре Заводоуковска надувной батут. Всего через несколько дней после открытия аттракциона, 9 июня, 6-летний мальчик получил на нем травму. Он упал с батутного комплекса на поверхность батута, получив закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости. Данная травма характеризуется как тяжкий вред здоровью.

Четырехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в ДТП в Тюмени
Узнать подробнее

Предприниматель в ходе предварительного расследования возместил ущерб пострадавшему. С учетом этого суд, рассматривая возбужденное после произошедшего уголовное дело, постановил оштрафовать владельца аттракциона на 150 тыс. рублей.

Материалы по теме
Двое мужчин в Тюмени устроили драку из-за детского батутаВладелец батутов в Заводоуковске оштрафован за отсутствие средств пожаротушения на аттракционе
#Новости#Прокуратура#Заводоуковск#Тюменская область#Травмы#Дети#Батуты#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25