В Заводоуковске оштрафован владелец батута, где был травмирован ребенок

Из материалов уголовного дела следует, что индивидуальный предприниматель из города Тольятти в начале июня установил в центре Заводоуковска надувной батут. Всего через несколько дней после открытия аттракциона, 9 июня, 6-летний мальчик получил на нем травму. Он упал с батутного комплекса на поверхность батута, получив закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости. Данная травма характеризуется как тяжкий вред здоровью.