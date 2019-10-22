В Тюменском районе отремонтировали дороги и тротуары

Самым большим отремонтированным участком в этом году стал бульвар Центральный в микрорайоне Молодежный д. Ушакова. Дорожные строители заасфальтировали два километра дороги, провели водоотводные канавы, уложили тротуары и подъезды к домам.
В Винзилях обустроили 12 улиц, в Каменке — 9, в Каскаре — 6, в Мальково — 12, в Московском поселке — 21, в Онохино — 7, В Переваловском — 15 и Чв ервишево — 22.
Дорожно-ремонтные работы были проведены не только в крупных поселках и селах, но и в маленьких деревнях: Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина, Зырянка и других.
Кроме того, дорожники завершили строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный поселка Винзили и заложили будущую дорогу на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина Московского МО.
Всего в Тюменском районе необходимо построить еще около 300 км дорог.
Завершая сезон дорожных работ 2019 года, администрация Тюменского района формирует предложения по ремонту на следующий год на основании заявок от сельских поселений. Есть уверенность, что набранный благодаря приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» темп ремонта и строительства столичный удержит и в 2020 году.