В Тюменском районе отремонтировали дороги и тротуары

Завершая сезон дорожных работ 2019 года, администрация Тюменского района формирует предложения по ремонту на следующий год на основании заявок от сельских поселений. Есть уверенность, что набранный благодаря приоритетному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» темп ремонта и строительства столичный удержит и в 2020 году.