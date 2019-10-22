В Тюмени 8-бальные пробки из-за аварий и ограничений движения

Отмечается, что 22 октября на Профсоюзной зарегистрировано сразу два ДТП. В городе действует 7 ограничений движения транспорта, что также влияет на общую ситуацию. В это же время 21 октября Яндекс.Пробки оценил тюменские заторы в 6 баллов. На улицах 50 лет октября и Ленина (в сторону центра) скорость автомобилей упала до 3-4 км/ч.