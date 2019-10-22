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В Тюмени 8-бальные пробки из-за аварий и ограничений движения

22 октября 2019, 13:59
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени вновь зафиксированы 8-бальные пробки. С 18:30 сервис Яндекса показывает серьезные затруднения движения транспортных средств в центре города.
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Тюмень

Отмечается, что 22 октября на Профсоюзной зарегистрировано сразу два ДТП. В городе действует 7 ограничений движения транспорта, что также влияет на общую ситуацию. В это же время 21 октября Яндекс.Пробки оценил тюменские заторы в 6 баллов. На улицах 50 лет октября и Ленина (в сторону центра) скорость автомобилей упала до 3-4 км/ч.

Фото: Яндекс

С августа 2019 года в областной столице отмечаются пробки в 8 и 9 баллов из-за погодных условий и ремонта дорог. Проблема поднималась на обсуждение депутатами гордумы. Недавно дорожники закончили расширение дороги на Червишевском тракте, здесь появилась дополнительная полоса. Большая часть дорожных работ в Тюмени завершена, однако крупные пробки продолжают возникать в часы пик.

#Новости#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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