"Россети" с начала следующего года переходят на новую систему налогового мониторинга

Издание «Новые известия» напоминает, что подобная система налогового мониторинга функционирует на территории РФ уже с 2016 года. Благодаря переходу к этой системе компании могут снизить налоговые риски, а также ощутимо сократить сроки проведения налоговых проверок.
Такая система подразумевает открытый доступ через интернет ко всем бухгалтерским отчетам компании. Кроме того, участники данной системы обязуются предоставлять в ведомство все необходимые оригиналы документов вместе с пояснительными записками.
В свою очередь органы налоговой власти будут обязаны проинформировать компанию о существующих рисках, исходя из информации о сделке. Также они контролируют ее заключение и ведут дело вплоть до подачи налоговой декларации. Кроме того, новая система может обеспечить оперативное решение проблем, касающихся спорных вопросов в отношении законодательства.
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павел Гребцов добавил, что инициативу о переходе поддержали в руководстве компании. Он отметил, что единая стандартизация позволит холдингу соответствовать мировым нормам. Ко всему прочему, добавил он, это позволит повысить прозрачность и уменьшить налоговые риски.