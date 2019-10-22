"Россети" с начала следующего года переходят на новую систему налогового мониторинга

В свою очередь органы налоговой власти будут обязаны проинформировать компанию о существующих рисках, исходя из информации о сделке. Также они контролируют ее заключение и ведут дело вплоть до подачи налоговой декларации. Кроме того, новая система может обеспечить оперативное решение проблем, касающихся спорных вопросов в отношении законодательства.