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"Россети" с начала следующего года переходят на новую систему налогового мониторинга

22 октября 2019, 16:50
Фото: rosseti
Группа компаний «Россети» со следующего года станет членом системы налогового мониторинга. Решение энергетиков уже нашло одобрение со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС).

Издание «Новые известия» напоминает, что подобная система налогового мониторинга функционирует на территории РФ уже с 2016 года. Благодаря переходу к этой системе компании могут снизить налоговые риски, а также ощутимо сократить сроки проведения налоговых проверок.

Такая система подразумевает открытый доступ через интернет ко всем бухгалтерским отчетам компании. Кроме того, участники данной системы обязуются предоставлять в ведомство все необходимые оригиналы документов вместе с пояснительными записками.

В свою очередь органы налоговой власти будут обязаны проинформировать компанию о существующих рисках, исходя из информации о сделке. Также они контролируют ее заключение и ведут дело вплоть до подачи налоговой декларации. Кроме того, новая система может обеспечить оперативное решение проблем, касающихся спорных вопросов в отношении законодательства.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павел Гребцов добавил, что инициативу о переходе поддержали в руководстве компании. Он отметил, что единая стандартизация позволит холдингу соответствовать мировым нормам. Ко всему прочему, добавил он, это позволит повысить прозрачность и уменьшить налоговые риски.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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