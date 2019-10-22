Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Тюменской области

В Тюменской области с отравлениями на больничную койку попало несколько человек. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, которые являются членами одной семьи. Пациенты проживают в д. Ачиры Тобольского района. По клиническим проявлениям им установлен диагноз «гаффская болезнь». Еще один член семьи находится в больнице Тобольска.