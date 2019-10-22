Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Тюменской области

В Тюменской области с отравлениями на больничную койку попало несколько человек. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, которые являются членами одной семьи. Пациенты проживают в д. Ачиры Тобольского района. По клиническим проявлениям им установлен диагноз «гаффская болезнь». Еще один член семьи находится в больнице Тобольска.
По предварительной версии, фактором передачи послужило употребление рыбы, которую тобольчане выловили сами. Медработники проводят подворные обходы и уведомляют жителей о возможности заражения при приготовлении рыбных блюд. Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области начали эпидемиологическое расследование, отбирают пробы воды и рыбы для установления причинно-следственной связи.
В ведомстве отмечают, что гаффская болезнь – это остро протекающее заболевание, возникающее у хищных рыб, а также у некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. От человека к человеку оно не передается, опасности для окружающих заболевшие люди не представляют.