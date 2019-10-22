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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Тюменской области

22 октября 2019, 09:20
Фото: Наш город / 1Mi
Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование после отравлений людей в Тюменской области.
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Тюмень

В Тюменской области с отравлениями на больничную койку попало несколько человек. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, которые являются членами одной семьи. Пациенты проживают в д. Ачиры Тобольского района. По клиническим проявлениям им установлен диагноз «гаффская болезнь». Еще один член семьи находится в больнице Тобольска.

По предварительной версии, фактором передачи послужило употребление рыбы, которую тобольчане выловили сами. Медработники проводят подворные обходы и уведомляют жителей о возможности заражения при приготовлении рыбных блюд. Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области начали эпидемиологическое расследование, отбирают пробы воды и рыбы для установления причинно-следственной связи.

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В ведомстве отмечают, что гаффская болезнь – это остро протекающее заболевание, возникающее у хищных рыб, а также у некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. От человека к человеку оно не передается, опасности для окружающих заболевшие люди не представляют.

#Новости#Общество#Эпидемия#ЧП#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук#Происшествия
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