НПЦ «Госучёт»: 47% врачей Иркутской области не получили повышения зарплаты

Чтобы проверить исполнение указа президента, НПЦ «Госучет» провел исследования по средней зарплате в 110 медучреждениях Иркутской области из 118. Как отметил Ерженин, аналитика показывает, что более 44% врачей (почти 4 тысячи человек) не получают зарплату в 73826 руб. при средней по экономике 36913 руб. Подобная картина по зарплатам у медсестер – 54% (около 12тысяч человек) не получают расчет в сумме 36913 руб.