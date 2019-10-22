НПЦ «Госучёт»: 47% врачей Иркутской области не получили повышения зарплаты

Как сообщает ircity.ru, уровень оплаты труда врачей должен составлять 200% от среднего по экономике. Для среднего медперсонала этот показатель должен быть на уровне 100%.
Чтобы проверить исполнение указа президента, НПЦ «Госучет» провел исследования по средней зарплате в 110 медучреждениях Иркутской области из 118. Как отметил Ерженин, аналитика показывает, что более 44% врачей (почти 4 тысячи человек) не получают зарплату в 73826 руб. при средней по экономике 36913 руб. Подобная картина по зарплатам у медсестер – 54% (около 12тысяч человек) не получают расчет в сумме 36913 руб.
Собранные данные гендиректор центра направил главе Законодательного собрания Сергею Соколу. Тот, в свою очередь, уже передал аналитику в областную прокуратуру для проверки.
Вместе с тем приангарский Минздрав сообщает, что зарплата врачей с 2015 по 2018 год поднялась с 48200 до 72300 руб. По тем же сведениям, среднему медицинскому персоналу повысили зарплату с 26000 до 36000 руб.
Ерженин отмечает, статистические данные верны, однако здесь берется в расчет средняя оплата труда во всех медучреждениях Приангарья. При этом, по сведениям НПЦ «Госучет», минимальная и максимальная зарплата врачей равна 34400 и 106000 руб. соответственно. А данные по зарплатам медсестер расходятся от минимальной в 25300 до максимальной в 56500 руб.