На охрану тюменских департаментов потратят 54 млн рублей

Подрядная организация обязуется организовать ежедневную охрану указанных объектов. Сотрудники будут распределены по восьми адресам. Среди них здание правительства региона, инспекции и управления в центре Тюмени. Охрана должна осуществлять пропускной режим и осмотр помещений в вечернее время.