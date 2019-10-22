На охрану тюменских департаментов потратят 54 млн рублей

Подрядная организация обязуется организовать ежедневную охрану указанных объектов. Сотрудники будут распределены по восьми адресам. Среди них здание правительства региона, инспекции и управления в центре Тюмени. Охрана должна осуществлять пропускной режим и осмотр помещений в вечернее время.
В качестве спецсредств сотрудники должны иметь при себе бронежилет, газовый баллончик, наручники и боевое оружие. Заявки принимаются до 12 ноября.
До 30 октября правительство области рассмотрит предложения по поставке сувениров из бивня мамонта и лосиного рога. Чиновники получат различные подставки, фигурки и большой письменный набор. На закупку потратят 800 тыс. рублей.