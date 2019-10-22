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На охрану тюменских департаментов потратят 54 млн рублей

22 октября 2019, 11:41
Фото: 1Mi
Чиновники выделят на охрану зданий областного правительства в 2020 году 54 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядная организация обязуется организовать ежедневную охрану указанных объектов. Сотрудники будут распределены по восьми адресам. Среди них здание правительства региона, инспекции и управления в центре Тюмени. Охрана должна осуществлять пропускной режим и осмотр помещений в вечернее время.

В качестве спецсредств сотрудники должны иметь при себе бронежилет, газовый баллончик, наручники и боевое оружие. Заявки принимаются до 12 ноября.

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До 30 октября правительство области рассмотрит предложения по поставке сувениров из бивня мамонта и лосиного рога. Чиновники получат различные подставки, фигурки и большой письменный набор. На закупку потратят 800 тыс. рублей.

#Новости#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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