Властям Тюмени нужны скульптуры из бивня мамонта и лосиного рога на один млн рублей

В конце июня подобный заказ был размещен на 24 фигурки из различных костей животных. Максимальная цена контракта составила более 1 млн рублей. Заказ был оформлен на экраны с понорамой Тюмени, визитницы и другую сувенирную продукцию. В конце июля текущего года было закуплено сразу 800 подобных статуэток «Юбилей» для туристов Тюменской области.