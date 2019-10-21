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Властям Тюмени нужны скульптуры из бивня мамонта и лосиного рога на один млн рублей

21 октября 2019, 12:55
Фото: pixabay.com
Правительство области закупит сувениры из бивня мамонта и лосиного рога. В рамках тендера планируется потратить 800 тыс. рублей.

Чиновники получат 10 подставок с экраном, скульптуры «Белки с собакой», «Мамонт» и два макета «Тобольского кремля». В перечне сувениров должны быть представлены «Бобры», «Еноты», «Охота на лося», «Лось и волки», «Тигр и горалы». Отдельной строкой идет письменный набор «Локомотив».

Все желающие могут поучаствовать в аукционе и подать заявки до 30 октября, сообщает URA.RU.

В конце июня подобный заказ был размещен на 24 фигурки из различных костей животных. Максимальная цена контракта составила более 1 млн рублей. Заказ был оформлен на экраны с понорамой Тюмени, визитницы и другую сувенирную продукцию. В конце июля текущего года было закуплено сразу 800 подобных статуэток «Юбилей» для туристов Тюменской области.

#Новости#Мамонт#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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