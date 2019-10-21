Властям Тюмени нужны скульптуры из бивня мамонта и лосиного рога на один млн рублей

Чиновники получат 10 подставок с экраном, скульптуры «Белки с собакой», «Мамонт» и два макета «Тобольского кремля». В перечне сувениров должны быть представлены «Бобры», «Еноты», «Охота на лося», «Лось и волки», «Тигр и горалы». Отдельной строкой идет письменный набор «Локомотив».
В конце июня подобный заказ был размещен на 24 фигурки из различных костей животных. Максимальная цена контракта составила более 1 млн рублей. Заказ был оформлен на экраны с понорамой Тюмени, визитницы и другую сувенирную продукцию. В конце июля текущего года было закуплено сразу 800 подобных статуэток «Юбилей» для туристов Тюменской области.