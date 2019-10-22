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На дочернем предприятии Антипинского НПЗ назначен конкурсный управляющий

22 октября 2019, 08:39
Фото: «Наш город»
На дочернем предприятии Антипинского НПЗ назначен конкурсный управляющий
На предприятии «АНПЗ-Продукт» в процессе банкротного дела определен конкурсный управляющий. Долг по искам кредиторов около 8 млрд рублей.
Сюжет
Тюмень

В деле о банкротстве дистрибьютора Антипинского НПЗ — «АНПЗ-Продукт» принято очередное решение.

Так 16 октября был определен конкурсный управляющий предприятием, им стал Павел Чимин. Ему определили зарплату в 30 тыс. рублей за счет должника.

Инициатором же дела о банкротстве стал «Московский кредитный банк». Кредитор обратился с иском в Арбитражный суд Тюменской области 5 июля. Кредиторская задолженность оценили в 4,5 млрд рублей. Позже к делу присоединился «Промсвязьбанк», требующий более 3 млрд рублей.

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#Новости#Банкротство#Арбитражный суд Тюменской области#Антипинский НПЗ#Арбитражный суд#Банки#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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