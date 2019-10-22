На дочернем предприятии Антипинского НПЗ назначен конкурсный управляющий

Инициатором же дела о банкротстве стал «Московский кредитный банк». Кредитор обратился с иском в Арбитражный суд Тюменской области 5 июля. Кредиторская задолженность оценили в 4,5 млрд рублей. Позже к делу присоединился «Промсвязьбанк», требующий более 3 млрд рублей.