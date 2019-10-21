В Москве завершаются работы на долгостроях «Марьино Град», «Спортивный квартал»

Когда дела у главного застройщика пошли плохо, сразу же активизировались конкуренты и начали распускать слухи, что квартир в этих домах никто их дольщиков не дождется. Тем не менее, застройщик Михаил Оглоблин никого не слушал и твердо заявил, что данные им обещания будут выполнены.
В 2017 году Оглоблин заключил договор с председателем совета директоров «Капитал групп» Павлом Тё о совместной работе над завершением строительства ЖК. Так, благодаря помощи «Капитал групп» все дома удалось достроить. При этом объем непроданных площадей составил 45 тысяч квадратных метров, сообщает издание “Новые известия”.
После этого Оглоблин занялся оформлением необходимых документов. Сегодня к заселения полностью готовы семь домов ЖК «Спортивный квартал», общая площадь которых достигает 69 тысяч квадратных метров. Порядка тысячи семей уже получили ключи от своего жилья.
По оценкам специалистов, степень готовности домов Оглоблина высокая. То есть, в новые квартиры в скором времени переедут все дольщики.
Один их них – Алексей Скляров, подчеркнул, что всех участников долевого строительства в этих ЖК очень сильно запугивали и не давали верной информации. Тем не менее, Оглоблин своих обязательств не избегал и руководил проектами до самого конца. Он смог заключить контракт с «Капитал Групп», которые помогли дальнейшему ходу строительства. Кроме того, дольщики отмечают, что Оглоблин всегда шел на контакт, и не избегал встречи с ними. Также он вел переговоры с правоохранителями и властями, чтобы как можно быстрее завершить строительство.
Скляров уверен, что весь это процесс мог бы завершиться быстрее, если бы на Оглоблина не оказывали давление. К примеру, проект реализовывался без привлечения инвесторов, а заработать на нем смогли разу три компании, занимающиеся продажей квартир – они получили недвижимость, которую, кстати, Оглоблин строил за свои деньги, по себестоимости.
Заместитель руководителя департамента развития новых территорий правительства Москвы Павел Перепелица также подчеркнул, что в документах у застройщика были некоторые ошибки, которые затянули оформление бумаг. Также он добавил, что строительство ЖК началось на территории Московской области, а после эти земли были переданы в состав Москвы, что тоже затянуло оформление. Однако, главное, что квартиры дольщики получат уже совсем скоро.
Пресс-служба «Капитал групп» отметила, что самое трудное – это получение бумаг, а также восстановление исходно-разрешительной документации. На данный момент комплексы имеют статус незавершенного жилого строительства, в связи с чем там будут еще ни раз проходить проверки и экспертизы.
В пресс-службе технического заказчика «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун» добавили, что все дольщики имеют право раз в месяц лично приезжать на стройку и следить за ходом работ.