В Москве завершаются работы на долгостроях «Марьино Град», «Спортивный квартал»

Один их них – Алексей Скляров, подчеркнул, что всех участников долевого строительства в этих ЖК очень сильно запугивали и не давали верной информации. Тем не менее, Оглоблин своих обязательств не избегал и руководил проектами до самого конца. Он смог заключить контракт с «Капитал Групп», которые помогли дальнейшему ходу строительства. Кроме того, дольщики отмечают, что Оглоблин всегда шел на контакт, и не избегал встречи с ними. Также он вел переговоры с правоохранителями и властями, чтобы как можно быстрее завершить строительство.