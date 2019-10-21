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Тюменский производитель нефтяного оборудования не платит зарплату 187 сотрудникам

21 октября 2019, 13:12
Фото: 1Mi
На имя главы ООО «Нефтепроммаш» внесено представление из-за двухмесячных долгов по зарплате. Почти 180 сотрудников не получили деньги за август и сентябрь.
Сюжет
Тюмень

Общий размер задолженности составляет 7 млн рублей. О ситуации знает прокуратура Ленинского округа Тюмени.

По данным Znak.com, гендиректор организации на данный момент находится в отпуске. С 30 августа фирмой владеет Гахраманов Эльчин Самед Оглы. Предприятие занимается производством бурового и нефтепромыслового оборудования. Основными подрядчиками фирмы являются Schlumberger, «Новатэк», «Роснефть». Производственная база предприятия позволяет оказывать услуги в условиях замкнутого цикла. Это механическая обработка, сварочные работы и инструментальное производство. Оборудование для нефтедобычи поставляются в страны СНГ. Проводится ежегодный технический аудит.

#Новости#Зарплата#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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