Тюменский производитель нефтяного оборудования не платит зарплату 187 сотрудникам

По данным Znak.com, гендиректор организации на данный момент находится в отпуске. С 30 августа фирмой владеет Гахраманов Эльчин Самед Оглы. Предприятие занимается производством бурового и нефтепромыслового оборудования. Основными подрядчиками фирмы являются Schlumberger, «Новатэк», «Роснефть». Производственная база предприятия позволяет оказывать услуги в условиях замкнутого цикла. Это механическая обработка, сварочные работы и инструментальное производство. Оборудование для нефтедобычи поставляются в страны СНГ. Проводится ежегодный технический аудит.