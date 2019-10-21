Тюменская компания «ГЕОТЕК Сейсморазведка» погасила один из выпусков облигаций

«Московская Биржа ММВБ-РТС» исключила ценные бумаги одной из ведущих компаний в области сейсморазведки из котировального списка.
Ценные бумаги «ГЕОТЕК Сейсморазведка» исключены из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа». Решение об исключении было принято 18 октября.
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — одно из ведущих предприятий в области сейсморазведки. Производит работы в Сибири, Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а так же, в Республике Казахстан.
В 2018 году компания получила 66 млн рублей чистой прибыли. В предыдущие несколько лет компания работала в убыток. Так, за 2017 год убытки «Геотек» составили более 6 млрд. рублей, а за 2016 год — 4,5 млрд рублей.
С декабря 2017 года владельцем 100% акций ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» является банк «ФК Открытие».
UPD: В компании прокомментировали, что листинг ценных бумаг был прекращен в связи с погашением облигаций, все держатели ценных бумаг получили свои деньги.