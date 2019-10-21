Тоболячка хотела продать дубленку, но нарвалась на мошенников и лишилась денег

По словам потерпевшей, она решила продать дубленку, для этого она в сети Интернет разместила соответствующее объявление. На него откликнулся человек, который представился сотрудником комиссионного магазина.
Звонившей заявил женщине, что готов немедленно перевести ей деньги за дубленку. Для этого он попросил ее назвать номер карты, а также код, пришедший в СМС-сообщении. После того, как злоумышленник получил запрашиваемую информацию, женщина получила сообщение о том, что с ее счета списали 24 тыс. рублей. Поняв, что она попалась на уловки мошенников, тоболячка обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Расследование продолжается.