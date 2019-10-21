Тоболячка хотела продать дубленку, но нарвалась на мошенников и лишилась денег

Звонившей заявил женщине, что готов немедленно перевести ей деньги за дубленку. Для этого он попросил ее назвать номер карты, а также код, пришедший в СМС-сообщении. После того, как злоумышленник получил запрашиваемую информацию, женщина получила сообщение о том, что с ее счета списали 24 тыс. рублей. Поняв, что она попалась на уловки мошенников, тоболячка обратилась в полицию.