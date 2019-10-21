Опытные спикеры на Global Business Forum честно расскажут про бизнес и успех

Global Business Forum — это самый масштабный в УРФО бизнес-форум для предпринимателей и управленцев. Участникам расскажут, что успешный бизнес можно построить не только в столицах и в крупных городах, но и в любой точке мира. И даже в твоем городе!
В этом году форум изменил свой формат:
Спикерами приглашены 54 известных предпринимателя, которые поделятся своим опытом и секретами, как построить стабильный и выгодный бизнес.
Форум будет проходить по трем программам. Каждый выберет для себя более актуальную тему:
Изюминкой бизнес-форума станет «менторская гостиная».
Для нее будет выделена отдельная зона, где спикеры тет-а-тет проведут встреч с участниками форума. Эксперты помогут с разбором бизнеса, ответят на вопросы и поделятся личным опытом.
Секретами управления бизнесом откровенно поделятся основатели крупных федеральных и международных компаний и топ-менеджеры известных брендов.
Дата: 25 октября, 10:00–18:00
Место: Екатеринбург, World Trade Center, Куйбышева, 44д
Организаторы: центр событий Web2win и агентство интернет-маркетинга Titansoft.
Форум проводиться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».