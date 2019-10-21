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Опытные спикеры на Global Business Forum честно расскажут про бизнес и успех

21 октября 2019, 05:25
25 октября в Екатеринбурге пройдет крупнейший региональный бизнес-форум для предпринимателей и управленцев.
Сюжет
Тюмень

Global Business Forum — это самый масштабный в УРФО бизнес-форум для предпринимателей и управленцев. Участникам расскажут, что успешный бизнес можно построить не только в столицах и в крупных городах, но и в любой точке мира. И даже в твоем городе!

В этом году форум изменил свой формат:

Спикерами приглашены 54 известных предпринимателя, которые поделятся своим опытом и секретами, как построить стабильный и выгодный бизнес.

Форум будет проходить по трем программам. Каждый выберет для себя более актуальную тему:

  • Управление. Бизнес-секреты – особенности управления компанией и персоналом, секреты реализации амбициозных проектов, ошибки и провалы в ведении бизнеса.
  • Инвестиции и масштабирование – успешный опыт привлечения инвестиций, негативная сторона привлечения денег в бизнес, стратегии масштабирования бизнеса, бизнес-разборы кейсов от экспертов.
  • Успешный старт бизнеса – истории успеха от предпринимателей, возможности поддержки на старте бизнеса, автоматизация для стартующих бизнес.

Изюминкой бизнес-форума станет «менторская гостиная».

Для нее будет выделена отдельная зона, где спикеры тет-а-тет проведут встреч с участниками форума. Эксперты помогут с разбором бизнеса, ответят на вопросы и поделятся личным опытом.

Секретами управления бизнесом откровенно поделятся основатели крупных федеральных и международных компаний и топ-менеджеры известных брендов.

Программа форума и регистрация: G-B-F.ru.

Дата: 25 октября, 10:00–18:00

Место: Екатеринбург, World Trade Center, Куйбышева, 44д

Организаторы: центр событий Web2win и агентство интернет-маркетинга Titansoft.

Форум проводиться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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