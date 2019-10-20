Тюменские архитекторы представили свои проекты на престижном фестивале

Реализация проекта «Алебашево» осуществляется по принципу соучастного проектирования. В сентябре 2018 года прошло заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив, где вместе с Владимиром Путиным его участники проголосовали за дальнейшие продвижение и поддержку идеи.