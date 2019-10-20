Тюменские архитекторы представили свои проекты на престижном фестивале

Архитекторы Тюмени продемонстрировали свои проекты на фестивале «Зодчество-2019». Фестиваль проходит в Москве. Особое интерес спикеры и эксперты фестиваля проявили к проекту благоустройства событийного парка «Алебашево».
Реализация проекта «Алебашево» осуществляется по принципу соучастного проектирования. В сентябре 2018 года прошло заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив, где вместе с Владимиром Путиным его участники проголосовали за дальнейшие продвижение и поддержку идеи.
Помимо прочего, Тюмень представила идеи оформления улицы Ленина, центральной и заречной частей города, Затюменского парка, чем тоже заинтересовалось профессиональное сообщество архитекторов. Идеи тюменских архитекторов могут быть растиражированы и в других городах России.
В составе областной делегации вошли мэр Тюмени Руслан Кухарук, архитектор Андрей Табанаков, специалисты архитектурного сообщества и представители градостроительного департамента.