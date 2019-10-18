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Фекальное озеро и 80 свалок мусора обнаружили у озера Алебашево в Тюмени

18 октября 2019, 04:43
Фото: «ЧС Тюмень» в ВК
Тюменские экологи бьют тревогу, озеро Алебашево превратили в свалку, кроме того, во время рейда они обнаружили еще и фекальное озеро.
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Тюмень

Рейд провели экологические активисты из движений «Зеленый хоровод» и «Ноосфера-Тюмень». По их словам, всего в нескольких сотнях метрах от водоема ими был обнаружен слив фекалий в озеро.

Свалки растут как грибы, новые появляются регулярно, рассказали экоактивисты, которые уже обратились по этому поводу в управу Центрального округа Тюмени и в департамент недропользования и экологии Тюменской области, где по этим обращениям проводится административное расследование.

В 2017 году тюменские чиновники обещали, что озеро Алебашево очистят от донных отложений до 2019 года. На эти цели в разные годы было выделено в общей сложности почти 600 млн рублей, которые позднее Счетная палата РФ признала неэффективными тратами.

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#Новости#Тюменская область#Озеро Алебашево#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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