Фекальное озеро и 80 свалок мусора обнаружили у озера Алебашево в Тюмени

Рейд провели экологические активисты из движений «Зеленый хоровод» и «Ноосфера-Тюмень». По их словам, всего в нескольких сотнях метрах от водоема ими был обнаружен слив фекалий в озеро.
Свалки растут как грибы, новые появляются регулярно, рассказали экоактивисты, которые уже обратились по этому поводу в управу Центрального округа Тюмени и в департамент недропользования и экологии Тюменской области, где по этим обращениям проводится административное расследование.
В 2017 году тюменские чиновники обещали, что озеро Алебашево очистят от донных отложений до 2019 года. На эти цели в разные годы было выделено в общей сложности почти 600 млн рублей, которые позднее Счетная палата РФ признала неэффективными тратами.