На одного тюменского соискателя приходится пять вакансий.

Тюменские работодатели предлагают почти 22 тысячи вакансий, на одного соискателя приходится пять вакансий.
Как сообщают в региональном департаменте труда и занятости населения, на 1 октября 2019 года в Тюменской области почти 40 тысяч человек, обратившихся в службы занятости, нашли работу. Еще почти две тысячи тюменцев приступили к профессиональному обучению, чтобы затем трудоустроиться. В качестве соискателей на учете состоят 5,5 тысяч тюменцев.
Работодатели ищут сварщиков-операторов, инженеров водителей, охранников, поваров. На зарплату выше 40 тысяч рублей могут рассчитывать прорабы, монтажники и машинисты. По-прежнему самыми востребованными остаются специалисты в сфере строительства. Среди наиболее актуальных также и ряд других направлений: оптовая и розничная торговля, образование, здравоохранение, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающие производства, государственное управление.