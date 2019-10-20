На одного тюменского соискателя приходится пять вакансий.

Как сообщают в региональном департаменте труда и занятости населения, на 1 октября 2019 года в Тюменской области почти 40 тысяч человек, обратившихся в службы занятости, нашли работу. Еще почти две тысячи тюменцев приступили к профессиональному обучению, чтобы затем трудоустроиться. В качестве соискателей на учете состоят 5,5 тысяч тюменцев.