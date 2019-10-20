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Гибель молодой тоболячки обсудят на федеральном телеканале

20 октября 2019, 12:29
Фото: Наш город / 1Mi
Гибель молодой тоболячки обсудят на федеральном телеканале
3 октября жительница Тобольска упала с четвертого этажа и скончалась. Обстоятельства дела будут выяснять в эфире телепрограммы Андрея Малахова.
Сюжет
Полиция

Как сообщает издание 72.RU, жительница Тобольска выпала из окна квартиры и скончалась. На момент гибели Галине Маргановой было 25 лет. Обстоятельства происшествия будут выяснять в эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

Родственники погибшей считают мужа причастным к смерти Галины. При этом муж Галины, Павел Осинцев, свою вину не признаёт. По словам Андрея Малахова, в его распоряжении было 2 часа, чтобы скрыть факт преступления к приезду полиции.

Программу покажут 21 октября на телеканале «Россия – 1». Ранее в 72.RU сообщалось о сложных отношениях погибшей с её мужем. Молодая женщина неоднократно жаловалась на супруга в полицию.

#Новости#Полиция#Общество#Происшествия#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер
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