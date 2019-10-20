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Число ДТП в Тюмени значительно сократилось

20 октября 2019, 07:53
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени стало меньше дорожных аварий
В прошлом году аварий на дорогах Тюмени было в несколько раз больше, чем в этом. Пока ДТП зафиксированы в 12 местах, а в 2018 аварии были зарегистрированы на 50-ти участках города.
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Тюмень

По сообщению издания Вслух.ру, в прошлом году аварий в Тюмени было больше, чем в нынешнем. Пока в городе зафиксировано 12 мест, где произошло от трех и более ДТП, в то время как в 2018 году таких мест было больше 50.

Наиболее опасным местом в 2019 году признана кольцевая развязка Федюнинского и Мельникайте. На перекрестке 9 раз столкнулись машины, также был сбит пешеход и одно препятствие, 7 аварий произошло на Максима Горького возле торгового центра. По 5 ДТП собрали перекрестки улиц Малышева и Тобольский тракт, Щербакова и Тимуровцев.

В прошлом году больше всего аварий случилось на перекрестках Первомайской и Ленина, а также Щербакова и Мелиораторов. Сейчас они не так опасны благодаря снижению скоростного режима, работе светофора и исключению левого поворота.

#Новости#Общество#ДТП#ГИБДД#Дороги#Тюмень#Рузиля Райтер
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