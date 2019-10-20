Число ДТП в Тюмени значительно сократилось

По сообщению издания Вслух.ру, в прошлом году аварий в Тюмени было больше, чем в нынешнем. Пока в городе зафиксировано 12 мест, где произошло от трех и более ДТП, в то время как в 2018 году таких мест было больше 50.
Наиболее опасным местом в 2019 году признана кольцевая развязка Федюнинского и Мельникайте. На перекрестке 9 раз столкнулись машины, также был сбит пешеход и одно препятствие, 7 аварий произошло на Максима Горького возле торгового центра. По 5 ДТП собрали перекрестки улиц Малышева и Тобольский тракт, Щербакова и Тимуровцев.
В прошлом году больше всего аварий случилось на перекрестках Первомайской и Ленина, а также Щербакова и Мелиораторов. Сейчас они не так опасны благодаря снижению скоростного режима, работе светофора и исключению левого поворота.