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В Тюмени водитель за пьяную езду сел на год в колонию

19 октября 2019, 10:53
Фото: 1Mi
В Тюмени за вождение в нетрезвом виде суд назначил мужчине наказание с отбыванием срока в исправительной колонии.
Сюжет
Тюмень

По решению Центрального районного суда тюменца приговорили к 1 году в исправительной колонии общего режима. 10 февраля в 3 часа ночи из-за выключенных фар сотрудники ДПС остановили УАЗ Патриот. В процессе общения с водителем, выяснилось, что он пьян. После чего, его привезли наркодиспансер, но от освидетельствования мужчина отказался.

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Оказалось, что в апреле 2016 года водитель уже привлекался к ответственности за нетрезвость за рулем. В качестве наказания его обязали общественными работами и лишили водительских прав на 3 года, но судя по всему, на мужчину это повлияло.

Итогом его недавнего правонарушения, кроме лишения свободы на 1 год, стало лишение прав на 2 года и 10 месяцев.

#Новости#Происшествия#ГИБДД#Опасное вождение#ДПС#Тюмень#Рузиля Райтер
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