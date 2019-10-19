Мы не верим: Росстат сообщил о рекордном росте доходов граждан

За третий квартал 2019 года доходы основной массы населения увеличились сразу на 3%. С начала года данный показатель увеличился на 0,2%. При этом эксперты напоминают, что доходы стабильно падают с 2014 года.
При этом в России увеличился налог НДС, выросли цены на продукты, услуги ЖКХ. Общая задолженность физлиц перед банками составляет 16,6 трлн рублей (рост на 3%). В середине года ЦБ и чиновники правительства отметили рост выдачи потребительских кредитов.
Международные агентства указывают на снижение индекса деловой активности до 46 пунктов. Подобное уже было в 2009 и 1998 годах. Динамика новых рабочих мест тоже постепенно снижается.
Независимый опрос Новых известий показал, что у 34% респондентов доходы серьезно сократились. Об увеличении заявили только 5% из опрошенных из 316.