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Мы не верим: Росстат сообщил о рекордном росте доходов граждан

19 октября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
Росстат сообщил о рекордном за 6 лет росте доходов граждан. Между тем, многие сомневаются в этом.

За третий квартал 2019 года доходы основной массы населения увеличились сразу на 3%. С начала года данный показатель увеличился на 0,2%. При этом эксперты напоминают, что доходы стабильно падают с 2014 года.

При этом в России увеличился налог НДС, выросли цены на продукты, услуги ЖКХ. Общая задолженность физлиц перед банками составляет 16,6 трлн рублей (рост на 3%). В середине года ЦБ и чиновники правительства отметили рост выдачи потребительских кредитов.

Международные агентства указывают на снижение индекса деловой активности до 46 пунктов. Подобное уже было в 2009 и 1998 годах. Динамика новых рабочих мест тоже постепенно снижается.

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Независимый опрос Новых известий показал, что у 34% респондентов доходы серьезно сократились. Об увеличении заявили только 5% из опрошенных из 316.

#Новости#Экономика#Доходы#Александр Мязин#Политика
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