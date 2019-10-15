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Тюменские депутаты смогут не отчитываться о доходах

15 октября 2019, 10:33
Фото: 1Mi
Часть сельских депутатов Тюменской области, которые работают в думах на непостоянной основе, освободят от предоставления некоторых справок о доходах.

Решение принято 15 октября в Тюменской облдуме. По словам единоросса Фуата Сайфитдинова, данные послабления возможны при отсутствии крупных покупок в течение 12 месяцев (квартиры, автомобиля, ценных бумаг). Они должны написать уведомление об отсутствии подобных трат.

Во фракции ЛДПР заявили, что данное предложение вносится без обсуждения с другими партиями. Андрей Артюхов отметил, что закон принимается на основе федерального. Большинство из подобных депутатов – это «учителя, соцработники». Первое чтение законопроекта намечено на 24 октября, сообщает URA.RU.

По информации «Наш город», ТОП-3 самых богатых депутатов региона занимают представители «Единой России»: Дмитрий Горицкий, Богдан Богославцев, Игорь Иванов.

#Новости#Депутаты#Тюменская областная Дума#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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