Тюменские депутаты смогут не отчитываться о доходах

Решение принято 15 октября в Тюменской облдуме. По словам единоросса Фуата Сайфитдинова, данные послабления возможны при отсутствии крупных покупок в течение 12 месяцев (квартиры, автомобиля, ценных бумаг). Они должны написать уведомление об отсутствии подобных трат.
Во фракции ЛДПР заявили, что данное предложение вносится без обсуждения с другими партиями. Андрей Артюхов отметил, что закон принимается на основе федерального. Большинство из подобных депутатов – это «учителя, соцработники». Первое чтение законопроекта намечено на 24 октября, сообщает URA.RU.
По информации «Наш город», ТОП-3 самых богатых депутатов региона занимают представители «Единой России»: Дмитрий Горицкий, Богдан Богославцев, Игорь Иванов.