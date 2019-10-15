Тюменские депутаты смогут не отчитываться о доходах

Во фракции ЛДПР заявили, что данное предложение вносится без обсуждения с другими партиями. Андрей Артюхов отметил, что закон принимается на основе федерального. Большинство из подобных депутатов – это «учителя, соцработники». Первое чтение законопроекта намечено на 24 октября, сообщает URA.RU.