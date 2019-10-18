В Ленинградской области заработала подстанция Россетей «Кузёмкино»

По словам Александра Дрозденко, следующие несколько лет принесут в Кингисеппский район триллион рублей инвестиций. Все это благодаря развитию инфраструктуры и строительству новых объектов. Для их работы нужны новые коммуникации. Помимо обслуживания КС «Славянская», у подстанции хватит мощности, чтобы обеспечить решение социальных и экономических задач Усть-Лужского поселения.