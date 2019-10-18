В Ленинградской области заработала подстанция Россетей «Кузёмкино»

Подстанция «Куземкино» нужна, чтобы обеспечить электроэнергией компрессорную станцию «Славянская» – отправную точку газопровода «Северный поток - 2». Чтобы возвести новый энергообъект, специалистам «Россетей» понадобилось меньше года. ПС «Куземкино» автоматизирована и прекрасно защищена от негативных метеорологических явлений, сообщают «Новые известия».
По словам Александра Дрозденко, следующие несколько лет принесут в Кингисеппский район триллион рублей инвестиций. Все это благодаря развитию инфраструктуры и строительству новых объектов. Для их работы нужны новые коммуникации. Помимо обслуживания КС «Славянская», у подстанции хватит мощности, чтобы обеспечить решение социальных и экономических задач Усть-Лужского поселения.
Новая подстанция полностью отвечает требованиям цифровой трансформации «Россетей». На «Куземкино» установили мощные трансформаторы, ее оборудование включает элементы адаптивного управления, позволяет вести цифровой обмен и автоматизированный учет. Контролировать работу всех систем можно удаленно, информация о параметрах передается дистанционно.
Запуск подстанции станет еще одним шагом к построению в Ленинградской области современного электросетевого комплекса, уверен Ливинский. «Мы стремимся оказывать услуги высокого уровня всем категориям потребителей, включая, безусловно, электроснабжение стратегически важных для российской экономики проектов», – сказал глава «Россетей».