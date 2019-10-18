Тюменское кафе кормило горожан опасной едой

Грубые нарушения санитарных норм на объекте были выявлены 1 октября в ходе ведомственной проверки. В заведении отсутствовала двухсекционная ванна и раковины для мытья рук персонала. Не выявлено наличие разведения потоков готовой продукции. Овощи, мясо птицы и приготовление соусов происходит в одном цехе № 2. В одном из помещений отсутствует бактерицидная лампа.