Тюменское кафе кормило горожан опасной едой

Грубые нарушения санитарных норм на объекте были выявлены 1 октября в ходе ведомственной проверки. В заведении отсутствовала двухсекционная ванна и раковины для мытья рук персонала. Не выявлено наличие разведения потоков готовой продукции. Овощи, мясо птицы и приготовление соусов происходит в одном цехе № 2. В одном из помещений отсутствует бактерицидная лампа.
Между тем, в ходе экспертизы микробиологических показателей готовой продукции, выявлена опасность их употребления в пищу. В результате проверки эксперты постановили привлечь заведение к административной ответственности.
Решение тюменского суда в законную силу не вступило.