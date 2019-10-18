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Тюменское кафе кормило горожан опасной едой

18 октября 2019, 12:30
Фото: pixabay.com
Ленинский райсуд областной столицы постановил прекратить работу «Superdoner Street Food» на 30 суток. Организация работает в сфере общественного питания в ТРЦ «Сити Молл».
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Тюмень

Грубые нарушения санитарных норм на объекте были выявлены 1 октября в ходе ведомственной проверки. В заведении отсутствовала двухсекционная ванна и раковины для мытья рук персонала. Не выявлено наличие разведения потоков готовой продукции. Овощи, мясо птицы и приготовление соусов происходит в одном цехе № 2. В одном из помещений отсутствует бактерицидная лампа.

Между тем, в ходе экспертизы микробиологических показателей готовой продукции, выявлена опасность их употребления в пищу. В результате проверки эксперты постановили привлечь заведение к административной ответственности.

За нарушение санитарных норм владельцу кафе в Боровском придется выплатить 300 тысяч
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Решение тюменского суда в законную силу не вступило.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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