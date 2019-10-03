За нарушение санитарных норм владельцу кафе в Боровском придется выплатить 300 тысяч

В июне 2019 года прокуратура провела проверку в кафе, расположенного в поселке Боровский. Представителей ведомства интересовало, соблюдаются ли в заведении требования трудового законодательства. Однако проверяющие увидели и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, поэтому пришлось привлекать еще и специалистов Роспотребнадзора.
Как выяснилось, в кафе нарушались требования регламента, что создавало угрозу для жизни или здоровья посетителей. К примеру, в холодильных камерах горячего цеха соусы, помидоры, огурцы, сыр, вскрытые банки с томатами и маринованным имбирем хранились без маркировочных ярлыков. При том, что срок годности этих продуктов после вскрытия составляет не более 24 часов.
Не были предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность хачапури, соусов, лаваша, а также колбасы и других мясных полуфабрикатов. Не проводилась оценка качества полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий.
Прокуратура района возбудила административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Суд обязал организацию выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.