За нарушение санитарных норм владельцу кафе в Боровском придется выплатить 300 тысяч

Как выяснилось, в кафе нарушались требования регламента, что создавало угрозу для жизни или здоровья посетителей. К примеру, в холодильных камерах горячего цеха соусы, помидоры, огурцы, сыр, вскрытые банки с томатами и маринованным имбирем хранились без маркировочных ярлыков. При том, что срок годности этих продуктов после вскрытия составляет не более 24 часов.