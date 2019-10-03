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За нарушение санитарных норм владельцу кафе в Боровском придется выплатить 300 тысяч

3 октября 2019, 11:00
Как выяснилось, в кафе нарушались требования регламента, что создавало угрозу для жизни или здоровья посетителей.
Сюжет
Тюмень

В июне 2019 года прокуратура провела проверку в кафе, расположенного в поселке Боровский. Представителей ведомства интересовало, соблюдаются ли в заведении требования трудового законодательства. Однако проверяющие увидели и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, поэтому пришлось привлекать еще и специалистов Роспотребнадзора.

Как выяснилось, в кафе нарушались требования регламента, что создавало угрозу для жизни или здоровья посетителей. К примеру, в холодильных камерах горячего цеха соусы, помидоры, огурцы, сыр, вскрытые банки с томатами и маринованным имбирем хранились без маркировочных ярлыков. При том, что срок годности этих продуктов после вскрытия составляет не более 24 часов.

Не были предоставлены сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность хачапури, соусов, лаваша, а также колбасы и других мясных полуфабрикатов. Не проводилась оценка качества полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий.

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Прокуратура района возбудила административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Суд обязал организацию выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

#Новости#Питание#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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