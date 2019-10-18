Стало известно, что волнует жителей Тобольска больше всего

Во время рабочей встречи председатели городской и районной Общественных палат рассказали Валерию Пушкареву, что жителей города Тобольске больше всего волнуют стихийные свалки, также остро стоит вопрос несанкционированной торговли и незаконная продажа алкоголя.
Представитель надзорного ведомства в свою очередь рассказал общественникам о выявленных с начала года нарушениях в городе, среди которых трудовые.
Встреча закончилась договоренностью о сотрудничестве прокуратуры с общественниками и обмене информацией.