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Стало известно, что волнует жителей Тобольска больше всего

18 октября 2019, 03:25
Фото: Прокуратура Тюменской области
В Тобольске межрайонный прокурор Валерий Пушкарев узнал от председателей и членов Общественных палат города и района о том, что волнует жителей больше всего.

Во время рабочей встречи председатели городской и районной Общественных палат рассказали Валерию Пушкареву, что жителей города Тобольске больше всего волнуют стихийные свалки, также остро стоит вопрос несанкционированной торговли и незаконная продажа алкоголя.

Представитель надзорного ведомства в свою очередь рассказал общественникам о выявленных с начала года нарушениях в городе, среди которых трудовые.

Встреча закончилась договоренностью о сотрудничестве прокуратуры с общественниками и обмене информацией.

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#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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