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Повреждение теплотрассы в Европейском устранят в течение суток

18 октября 2019, 11:48
Фото: «Наш город»
Сегодня, 18 октября в Тюмени в районе улицы Алебашевская, дом 19 выявлено повреждение тепловой сети. Бригады оперативных служб УСТЭК выехали на место инцидента и произвели отключение участка.
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Тюмень

Для обеспечения безопасности выставлены ограждения и ограничен доступ третьих лиц к месту проведения работ. Причины технологического инцидента станут известны после обследования трубопровода. Для девяти жилых домов ограничена подача тепловой энергии. Устранить повреждение планируется в течение суток. Огражденная для проведения ремонтных работ территория не создает препятствий для движения транспортных средств.

«Произошло повреждение теплотрассы в микрорайоне Европейский, выставили ограждения, приступили к устранению. Отключили девять жилых домов, в течение суток должны устранить», - уточнила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «УСТЭК», Анна Гавриленко.

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#Новости#Авария#Теплотрасса#УСТЭК#Тюменская область#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Происшествия
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