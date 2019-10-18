Повреждение теплотрассы в Европейском устранят в течение суток

Для обеспечения безопасности выставлены ограждения и ограничен доступ третьих лиц к месту проведения работ. Причины технологического инцидента станут известны после обследования трубопровода. Для девяти жилых домов ограничена подача тепловой энергии. Устранить повреждение планируется в течение суток. Огражденная для проведения ремонтных работ территория не создает препятствий для движения транспортных средств.