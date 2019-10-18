Повлияет ли общественная экспертиза на строительство еще одной развязки в Тюмени?

«Если вы внимательно посмотрите замечания Александра Чернышева, то они там не принципиальные. Само заключение состоит из двух частей — обоснование и резолютивная часть. Там десять пунктов рекомендации. Ни по одному из пунктов замечаний нет. А мотивировочная — это лирика. Ее может вообще не быть или сократить донельзя, как он, кстати, и считает. А в главном он полностью согласен», — сказал Альберт Фахрутдинов.