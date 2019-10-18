Повлияет ли общественная экспертиза на строительство еще одной развязки в Тюмени?

В состав экспертной группы входило 12 человек. Они проанализировали различные документы, после чего выявили, по их мнению, недочеты и дали рекомендации.
Первое, на что обратили внимание общественники в техзадании, это то, что строительство повлечет за собой экологическую опасность, что скажется на окружающей среде и здоровье тюменцев. Они привели примеры, когда при реконструкции нескольких улиц в разные годы были вырублены порядка двух тысяч деревьев.
Эксперты подметили, что работы проводятся без общественного обсуждения, «несмотря на многочисленные протесты горожан».
«Заложенная в проект концепция решения проблемы образования заторных явлений на улицах города Тюмени путем превращения одной из центральных улиц г. Тюмени (улицы Мельникайте) в скоростную автомагистраль непрерывного движения является ошибочной, неэффективной, затратной, не соответствует мировой практике», — утверждают эксперты.
Они отмечают, что эффективными методами борьбы с пробками являются платные парковки в центре города и выделение полос для общественного транспорта.
Общественники усомнились в приводимых властями прогнозах об интенсивности движения автомобильного транспорта. Также из-за повышения скорости на тюменских дорогах предрекли увеличение ДТП.
Эксперты установили, что при строительстве развязки планируется снести две тысячи деревьев, но компенсация за это будет 5,2 млн рублей. Они посчитали, что на эти деньги можно посадить только 1,3 тысячи дерева.
В конце общественная группа подвела итог, что реализация некоторых технических решений по проекту нарушит права и законные интересы тюменцев. Предложили пересмотреть прогнозируемую интенсивность движения транспорта до 2035 года. А компенсацию по вырубке деревьев и кустарников установить без понижающего коэффициента в размере 55,7 млн рублей. Также они рекомендовали властям отказаться от концепции превращения улицы Мельникайте в скоростную автомагистраль непрерывного движения при разработке документации на развязку улицы Мельникайте с улицей 50 лет Октября.
Под документом подписались 12 членов экспертной комиссии. Однако один из представителей группы — председатель общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской областной думы Александр Чернышев — подписал документ с некоторыми оговорками.
Он определил, что некоторые выводы являются частным мнением и не относятся к обсуждаемой теме, какая-то информация просто не относится к данному проекту. Чернышев предложил убрать из текста такие замечания.
Вот лишь некоторые из его замечаний.
«На странице 5 изложение “Проектирование и строительство объектов реконструкции улицы Мельникайте производится без предварительного обсуждения с населением и общественностью, несмотря на многочисленные протесты горожан”. Такое выражение не допустимо в тексте официального Заключения экспертов», – пишет Чернышев.
«В пункте 1 Заключения изложено: “Непроведение общественных слушаний по проектам объектов реконструкции ул. Мельникайте свидетельствуют о том, что органы власти понимают, что подавляющее большинство граждан выступит против превращения ул. Мельникайте в скоростную магистраль”. Данный вывод – это частное мнение, неподтвержденное информацией», – определил он.
«В связи с вышеизложенными предложениями, необходимо конкретизировать выводы и предложения по проекту реконструкции улицы Мельникайте, и в данной редакции не могут быть подписаны», — резюмировал Чернышев.
Руководитель группы Альберт Фахрутдинов корреспонденту «Нашего города» пояснил, что Чернышев поставил подпись и рядом написал «с особым мнением». Он назвал подобную обратную связь общепринятой практикой. Фахрутдинов также объяснил, что любой из группы может высказать свое мнение, а он как руководитель обязан уведомить об этом.
«Если вы внимательно посмотрите замечания Александра Чернышева, то они там не принципиальные. Само заключение состоит из двух частей — обоснование и резолютивная часть. Там десять пунктов рекомендации. Ни по одному из пунктов замечаний нет. А мотивировочная — это лирика. Ее может вообще не быть или сократить донельзя, как он, кстати, и считает. А в главном он полностью согласен», — сказал Альберт Фахрутдинов.
По его словам, текст документа разослан почти во все органы власти: губернатору, главе города, областному прокурору, в управление Росприроднадзора с просьбой принять меры.
Обратной связи со стороны властей, как уверяет Фахрутдинов, еще не было.
Стоит отметить, что судя по документу, общий срок строительства транспортной развязки составит почти семь лет, а потратят на это 6,7 млрд рублей.